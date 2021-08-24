Токио, 24 августа, 2021, 06:46 — ИА Регнум. Афганское радикальное движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) рассчитывает на развитие хороших отношений с Японией, заявил официальный представитель радикалов Мохаммад Сохаил Шахин агентству Kyodo.

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«В будущем мы хотели бы установить хорошие отношения с Японией», — заявил он.

Шахин выразил надежду, что Япония вновь откроет свое посольство в столице Афганистана Кабуле. При этом он пообещал, что радикалы не будут препятствовать работе иностранных журналистов на афганской территории.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Японии решили направить в Афганистан самолет для эвакуации японских граждан и сотрудничавших с ними афганских жителей. Отмечалось, что первый борт для вывоза людей должен прибыть на афганскую территорию из Японии уже вечером 23 августа.