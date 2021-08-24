Вашингтон, 24 августа, 2021, 06:44 — ИА Регнум. Пользователи в США 24 августа столкнулись со сбоями в работе онлайн-сервисов корпорации Amazon. Об этом свидетельствуют данныемониторингового ресурса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Интернет страница Amazon

Рост числа сообщений о неполадках зафиксирован сервисом после 01:07 мск, их пик пришёлся примерно на 05:37. Проблемы с сервисами Amazon сохраняются по настоящее время.

Большая часть пользователей столкнулась с проблемами при просмотре сайта, этому было посвящено 63% обращений. Проблемы с авторизацией в своём аккаунте возникли у 30% обратившихся. У 7% были трудности при проведении оплаты.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории Соединенных Штатов зафиксированы сбои в работе соцсети Instagram.