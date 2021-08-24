Ханты-Мансийск, 24 августа, 2021, 06:44 — ИА Регнум. В ХМАО отстранён от должности генеральный директор «Югорской региональной электросетевой компании» (ЮРЭСК) за подозрение в растрате. Об этом сообщает издание NEFT со ссылкой на СУ СКР по ХМАО.

(сс) wolfganggerth Пляжный волейбол

Гендиректор «ЮРЭСК» был задержан в мае 2021 года по подозрению в хищении 740 тыс. рублей. Предполагается, что он фиктивно трудоустроил в электросетевую человека, чтобы прикрыть оплату тренеру своих занятий по волейболу. Таким образом были растрачены деньги компании. Напомним, основным акционером «ЮРЭСК» является правительство ХМАО.

По факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ («Хищение чужого имущества»). Сообщается, что подозреваемый был задержан отпущен под залог в 500 тыс. рублей.