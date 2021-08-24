Абакан, 24 августа, 2021, 06:42 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Хакасии выявили 153 носителя коронавируса, выздоровели 472 человека. Об этом ИА REGNUM сообщили 24 августа в правительстве республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала 2021 года в Хакасии подтверждено 16 813 случаев заражения коронавирусом. По данным сайта «Стопокоронавирус.рф», с начала пандемии до 23 августа в республике коронавирус выявили у 34 212 человек, выздоровели 29 080 пациентов.

На сегодняшний день амбулаторно лечатся 3263 жителя Хакасии с диагнозом COVID-19, в стационарах — 754, в том числе восемь — на ИВЛ.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 августа в республике выявили 162 носителя коронавируса.