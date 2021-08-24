Петропавловск-Камчатский, 24 августа, 2021, 06:41 — ИА Регнум. Вулкан Шивелуч, расположенный на Камчатке, выбросил столб пепла высотой до 6400 метров, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Камчатскому краю.

Вид на вулкан Шивелуч с северной стороны

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«Пепловый шлейф распространился в восточном юго-восточном направлении в сторону Кроноцкого залива», — уточнили в ведомстве.

Спасатели добавили, что на пути шлейфа располагается поселок Усть-Камчатск. В связи с этим в МЧС РФ не исключают, что в поселке может наблюдаться выпадение пепла. При этом к настоящему времени пеплопада в населенных пунктах Камчатки не фиксировалось.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 августа на Камчатке возросла активность вулкана Шивелуч. Специалисты зафиксировали движение раскаленных потоков лавы. Отмечалось, что активность вулкана связана с произошедшим в конце июня землетрясением на Аляске.