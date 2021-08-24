Тарбагатайский район, Бурятия, 24 августа, 2021, 06:40 — ИА Регнум. В Бурятии на 102-м году жизни скончался участник Великой Отечественной войны Фёдор Кашин, прошедший с боями в составе конно-механизированной группы половину Европы. Похоронили ветерана со всеми почестями в селе Верхний Жирим Тарбагатайского района, сообщает портал «Байкал-Daily».

Медаль СССР «За победу над Германией». 1945

Фёдор Поликарпович родился в селе Подлопатки Мухоршибирского района 7 февраля 1920 года в многодетной семье. У него было 12 братьев и сестёр, из которых семеро также приняли участие в войне против фашистов. Трое из них так и не вернулись с фронта.

Сам Фёдор Кашин, как отмечается, участвовал в освобождении таких городов, как Ровно, Будапешт, Братислава, Прага, Вена и другие. В ходе боёв он был трижды ранен. Победу встретил под столицей Чехии.

«Ветеран бережно хранил многочисленные благодарности Верховного главнокомандующего Иосифа Сталина за участие во взятии населённых пунктов», — сообщают журналисты.

Читайте также: «За Родину! За Сталина!» — ветеран в Бурятии отметил 102-летие