Кемерово, 24 августа, 2021, 06:36 — ИА Регнум. В Кемеровской области за последнюю неделю увеличилось количество первичных обращений в поликлиники по лечению острых респираторных заболеваний, пневмонии и коронавирусной инфекции. Об этом сообщил заместитель председателя правительства региона Алексей Цигельник.

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«Рост незначительный, он может быть связан с возвращением людей из отпусков. При этом не наблюдаем роста вызовов скорой помощи и количества госпитализированных», — уточнил Цигельник.

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