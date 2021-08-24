Чебоксары, 24 августа, 2021, 06:31 — ИА Регнум. Из-за непростой обстановки с лесными пожарами в соседних регионах в Чувашии усиливается профилактическая работа, контроль за соблюдением мер пожарной безопасности. Об этом заявил глава Чувашии Олег Николаев в телеграм-канале.

Cap.ru Олег Николаев

Следите за развитием событий в трансляции: «Наводнения, пожары, землетрясения: мир во власти стихии — все новости»

Руководитель республики оценил ситуацию с пожарами как «очень тревожную», обращая внимание на непростую обстановку в соседних регионах — в частности, Мордовии и Марий Эл.

«Мы живём в режиме высокой пожароопасности уже несколько месяцев. Многие пожары связаны с человеческим фактором — беспечностью людей и пренебрежением правилами», — констатировал Олег Николаев.

В республике усиливается профилактическая работа, контроль за соблюдением мер пожарной безопасности, выявление и привлечение к ответственности всех виновных в возгораниях, в том числе за пал травы и сжигание мусора.

Ранее в Мордовию, где бушует сильный лесной пожар, из Чувашии была направлена бригаду пожарных. Также оперативное взаимодействие налажено с Марий Эл.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии сохраняется высокая пожароопасность и запрещено посещение лесов. С начала года произошло 12 лесных пожаров на общей площади 12,26 га и два возгорания на заповедных территориях площадью почти 11,6 га. По данным минприроды, причиной десяти пожаров стало неосторожное обращение с огнём.

Напомним, что 24 августа правительственная комиссия ввела режим межрегиональной чрезвычайной ситуации в Нижегородской области и Мордовии в связи с лесными пожарами в заповеднике «Заповедная Мордовия», где действуют два очага пожаров.

Подробнее: В Нижегородской области и Мордовии из-за лесных пожаров введён режим ЧС