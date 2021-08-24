Тес-Хемский район, Тыва, 24 августа, 2021, 06:27 — ИА Регнум. В Туве перед судом предстанет группа молодых людей по обвинению в совершении кражи оружия и боеприпасов с проникновением в жилище. В числе обвиняемых трое подростков 14−15 лет и юноша 18 лет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Sinodov Охотничий карабин «Сайга»

По данным следствия, в апреле 2021 года они забрались в частный дом, разбив окно, после чего украли охотничий карабин «Сайга», патроны, два оптических прицела, три магазина и камуфляжный чехол для оружия.

«Своими действиями обвиняемые причинили значительный материальный ущерб собственнику», — отметили в управлении.

К настоящему времени следователи собрали достаточную доказательную базу, в связи с чем документы направлены в суд.

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