Кемерово, 24 августа, 2021, 06:28 — ИА Регнум. В Кемеровской области в наличии более 100 тысяч доз вакцины. Об этом сообщил заместитель председателя правительства региона Алексей Цигельник.

PATH global health Вакцинация

В муниципалитетах открыты 311 стационарных и мобильных пунктов вакцинации, часть из них круглосуточные. Теперь информация об их работе и местоположении доступна в онлайн-картах на Яндекс, Google-картах и 2ГИС.

В настоящее время первую прививку от коронавируса сделали 773 тысячи кузбассовцев.