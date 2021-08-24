Рабат, 24 августа, 2021, 06:23 — ИА Регнум. Корабли береговой охраны Королевского морского флота (КМФ) Марокко за пять дней спасли у морского побережья страны не менее 438 нелегальных мигрантов. Об этом со ссылкой на источники в минобороны королевства вечером 23 августа сообщает агентство Maghreb Arabe Presse.

Беженцы Средиземное море

Большинство из спасённых в период с 19 по 23 августа являются беженцами из стран субсахарской Африки. Среди них также был один гражданин Турции и трое выходцев из Бангладеш. Все они пытались преодолеть путь до европейского континента на лодках, но столкнулись с различными трудностями, вплоть до кораблекрушения.

Maghreb Arabe Presse «Всем спасённым мигрантам была оказана первая помощь на борту кораблей КМФ, после чего их доставили живыми и невредимыми в ближайшие порты Марокко и передали сотрудникам королевской жандармерии».

Напомним, что Марокко и Европу разделяет не очень широкий Гибралтарский пролив, привлекательный для многих нелегальных мигрантов, пытающихся добраться до вожделенного Евросоюза, прежде всего — до Испании. Перевозкой беженцев занимаются преступные сети, чья активность в последние годы возросла.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 граждан Египта пропали без вести при попытке пересечь Средиземное море между Ливией и Италией.