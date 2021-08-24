Чебоксары, 24 августа, 2021, 06:18 — ИА Регнум. В Чувашии сохраняется высокая пожароопасность и запрещено посещение лесов. С начала года произошло 12 лесных пожаров и два возгорания на заповедных территориях, сообщили ИА REGNUM в министерстве природы республики

Mchs.gov.ru Пожар в заповеднике «Присурский» в Чувашии

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По данным на 23 августа, на землях лесного фонда в Чувашии потушили 12 пожаров на общей площади 12,26 га. В ведомстве отмечают, что причиной девяти пожаров стало неосторожное обращение с огнём, три возгорания произошли из-за ударов молний в деревья.

«В девяти случаях пожары возникли по вине населения в результате неосторожного обращения с огнём», — говорится, в частности, в сообщении.

Кроме того, на землях особо охраняемых природных территориях федерального значения возникло два возгорания на общей площади 11,59 га. В национальном парке «Чаваш Вармане» из-за разряда молнии загорелось дерево, что привело к лесному пожару на площади 0,09 гектаров. По данным министерства, ещё один пожар произошёл в государственном природном заповеднике «Присурский» на площади 11,5 га по причине неосторожного обращения населения с огнём.

В настоящее время на территории республики сохраняется высокая пожароопасность.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии запрещено посещение гражданами лесов и въезд в них автотранспорта. Отметим, что 21 августа потушили крупный пожар, который охватил два района республики — Урмарский и Козловский, огнём было охвачено порядка 70 гектаров.