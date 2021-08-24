Горно-Алтайск, 24 августа, 2021, 06:17 — ИА Регнум. В Республике Алтай подтвердили ещё два летальных случая среди пациентов с коронавирусом. В июле скончались 76-летняя жительница Горно-Алтайска и житель Турочакского района 65 лет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«По заключению патологоанатомов, в обоих случаях смерть наступила в результате коронавирусной инфекции и тяжелой двухсторонней пневмонии», — отметили в оперштабе.

Таким образом, всего за время пандемии в республике скончались 338 пациентов с коронавирусом. Причиной смерти 293 из них стал непосредственно COVID-19, 45 умерли по иным причинам.