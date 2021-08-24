Сеул, 24 августа, 2021, 06:12 — ИА Регнум. Наводнения в южных регионах Республики Корея, которые привели к затоплению домов и дорог, вызывал тайфун «Омаис», 24 августа передал телеканал YTN.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Тайфун

Кроме того, стихия спровоцировала сбои в электроснабжении. Из зоны бедствия были эвакуированы более 10 тысяч жителей. Кроме того, экстренные службы спасли 11 человек. Сведения о погибших и пострадавших не поступали.

Вторжение тайфуна также привело к отмене или переносу 86 авиарейсов. По информации синоптиков, 24 августа выпадение осадков в южных районах республики продолжится.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 августа при прохождении тайфуна «Лупит» на западе Японии пострадали по меньшей мере 20 человек.

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