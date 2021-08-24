Улан-Удэ, 24 августа, 2021, 06:06 — ИА Регнум. В Бурятии за минувшие сутки выявили 96 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев за весь период пандемии, таким образом, достигло 55 753, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Из выявленных за прошедшие сутки больных — 75 чел. обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные — контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям», — отметили в оперштабе.

Выздоровели от COVID-19 за сутки 44 пациента, а всего к настоящему времени коронавирус побороли 48 795 человек. В числе контактных лиц находятся ещё более 8 тыс. жителей.