Вилючинск, Камчатский край, , 05:59 — REGNUM Многоцелевая атомная подводная лодка «Кузбасс» вернулась в пункт базирования на Камчатке после выполнения боевых задач в море, сообщает пресс-служба Тихоокеанского флота.

Подводная лодка Joinindiannavy.gov.ru

Сообщается, что подводников в Вилючинске встретили командующие соединением, офицеры штаба, представители администрации, а также родственники. Командир атомного крейсера заявил, что экипаж в полном объеме выполнил все поставленные боевые задачи. Врио командующего подводными силами ТОФ контр-адмирал Валерий Варфоломеев поздравил экипаж с успешным выполнением задач.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 июля на Камчатку вернулся из боевого похода ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Владимир Мономах». На пирсе в Вилючинске экипаж встретил командующий подводными силами ТОФ вице-адмирал Владимир Дмитриев, офицеры штаба 25-й дивизии подводных лодок, а также родные и близкие моряков-подводников.

Читайте ранее в этом сюжете: Малые ракетные корабли ТОФ вернулись из боевого похода в Тихом океане