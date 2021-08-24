Вилючинск, Камчатский край, 24 августа, 2021, 05:59 — ИА Регнум. Многоцелевая атомная подводная лодка «Кузбасс» вернулась в пункт базирования на Камчатке после выполнения боевых задач в море, сообщает пресс-служба Тихоокеанского флота.

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Сообщается, что подводников в Вилючинске встретили командующие соединением, офицеры штаба, представители администрации, а также родственники. Командир атомного крейсера заявил, что экипаж в полном объеме выполнил все поставленные боевые задачи. Врио командующего подводными силами ТОФ контр-адмирал Валерий Варфоломеев поздравил экипаж с успешным выполнением задач.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 июля на Камчатку вернулся из боевого похода ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Владимир Мономах». На пирсе в Вилючинске экипаж встретил командующий подводными силами ТОФ вице-адмирал Владимир Дмитриев, офицеры штаба 25-й дивизии подводных лодок, а также родные и близкие моряков-подводников.