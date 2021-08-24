Благовещенск, 24 августа, 2021, 05:59 — ИА Регнум. В Амурской области снова ухудшается паводковая обстановка и увеличивается количество жилых домов, в которые зашла вода. За сутки их число возросло с 85 до 112, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Амурской области.

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Затоплена 901 придомовая территория, залита водой 21 автодорога. Без автомобильного сообщения остаются девять сёл. В пунктах временного размещения находятся 36 человек, в том числе 16 детей. Устраняют последствия паводка 522 человека и 172 единицы техники.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области в ближайшие дни снова начнутся сильные дожди, предупреждает МЧС региона. Ливни могут усугубить сложную паводковую ситуацию в Приамурье, особенно если учесть, что уровень воды в реках Зея и Амур итак повышается. За сутки новый рост после спада реки продемонстрировали на пяти отметках.