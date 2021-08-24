Абакан, 24 августа, 2021, 05:56 — ИА Регнум. В Ширинском районе Хакасии проводится проверка по факту инцидента, связанного с изъятием маленькой девочки у её отца. Об этом ИА REGNUM сообщили в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

_Alicja_ Дети

Житель Назаровского района Красноярского края заявил о незаконном изъятии у него ребёнка. По его словам, при этом представители власти превысили должностные полномочия.

По предварительным данным, 20 августа мужчина со своей трёхлетней дочерью, которую он воспитывал, находился в гостинице в Ширинском районе Хакасии. В какой-то момент в гостиницу прибыли судебные приставы и сотрудники полиции «для изъятия ребёнка в соответствии с определением суда о принудительном изъятии у отца дочери по иску матери об определении места жительства» девочки. Ребёнка забрали и передали матери.

Проводится проверка как на предмет превышения должностных полномочий со стороны представителей власти, так и на предмет применения насилия в отношении судебных приставов заявителем.

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