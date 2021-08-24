Улан-Удэ, 24 августа, 2021, 05:55 — ИА Регнум. В Бурятии за минувшие сутки выявили 96 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, а общее число подтверждённых случаев заражения достигло 55 753. Об этом утром 24 августа сообщает пресс-служба регионального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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На столицу Бурятии Улан-Удэ приходится 27 230 случаев заражения (49% от общего числа по региону).

За сутки в Бурятии умерли четыре пациента с COVID-19 (всего умерли 1763 человека с тяжёлой сопутствующей патологией). Проходят лечение в стационарах республики 422 (-43) больных. На амбулаторном лечении и наблюдении находятся 1199 (+51) человек. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 48 795 (+44) человек.

В реанимации остаётся 61 пациент в тяжёлом состоянии (33 — старше 65 лет). В том числе 25 — подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (16 — старше 65 лет). Занятость коечного фонда составляет 71,5% — из 590 перепрофилированных коек заняты 422.

Как сообщало ИА REGNUM, в Бурятии до 30 сентября продлены ограничения, введённые из-за угрозы распространения коронавируса.