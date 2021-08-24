Тегеран, 24 августа, 2021, 07:42 — ИА Регнум. По словам представителя Таможенной администрации Исламской Республики Иран, торговля между Ираном и Афганистаном вернулась в нормальное состояние. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 23 августа.

Представитель Таможенной администрации Исламской Республики Иран (IRICA) заявил, что объем торговли между Ираном и Афганистаном сократился в результате недавних событий и нестабильности в этой стране.

По словам Сейеда Рухоллы Латифи, последняя статистика показывает, что к 21 августа товарооборот между Ираном и Афганистаном достиг примерно 1300 грузовиков в день. «Сегодня, например, пограничный пункт Милак пересекают 185 грузовиков», — сказал он, отметив: «Это показывает, что активность на границе приближается к нормальному состоянию».

Он также придал большое значение экспорту Ирана в Афганистан, заявив, что в последние годы соседняя страна являлась пятым по величине направлением экспорта иранских товаров и продукции.

«История показывает, что Иран находился на стороне афганского народа», — сообщил он, выразив надежду, что с возвращением мира и стабильности в этой стране объем ирано-афганской торговли также увеличится.