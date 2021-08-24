Тегеран, 24 августа, 2021, 07:46 — ИА Регнум. 23 августа генеральный секретарь Ассоциации подрядчиков нефтеперерабатывающей промышленности Ирана Нассер Ашури заявил, что Исламская Республика самодостаточна в поставках бензина и дизельного топлива. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Ашури отметил, что нефтеперерабатывающие заводы, которые отвечают за обеспечение внутренних потребностей в топливе и сырье для низших отраслей промышленности, работают в три смены, чтобы идти в ногу с растущими потребностями.

Однако он подчеркнул, что они представили предложения новой администрации в Иране по созданию механизмов управления потреблением, чтобы в будущем не возникало необходимости в импорте топлива.

По словам Ашури, нефтеперерабатывающая промышленность Ирана производит более 100 миллионов литров бензина в год, но неоптимизированная структура приводит к потреблению более 90 миллионов литров в стране.

Он также отметил, что внутренний потенциал Ирана в этой области находится в таком положении, что действие санкций США не окажет на него никакого влияния, однако необходимо планировать будущее на ближайшие годы.