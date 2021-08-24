Тегеран, , 07:47 — REGNUM 23 августа заместитель министра юстиции Ирана по правам человека и международным делам заявил, что Исламская Республика и Турция достигли соглашения о создании центра международного торгового посредничества и арбитража. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Махмуд Аббаси в ходе онлайн-встречи со своим турецким коллегой договорился о создании центра арбитража и посредничества в коммерческих вопросах и подписании договора о возврате имущества, заработанного преступным путем.

Обе стороны также обсудили решения по обмену заключенными на основе двусторонних соглашений. Представители согласились выдать около 20 иранских осужденных из Турции и 5 турецких из Ирана.

Между тем турецкий чиновник сослался на братские и исторические отношения между Ираном и Турцией, выразив готовность Турции к решению проблем заключенных. Он также отметил необходимость дальнейшего сотрудничества между двумя странами.