Тегеран, , 08:14 — REGNUM 23 августа исполнительный директор организации электронной промышленности при министерстве обороны Ирана заявил, что благодаря своим возможностям в борьбе с электронной войной и производству соответствующего оборудования страна занимает первое место в регионе. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«В Иране наблюдается пятикратный рост оснащения электронной промышленности по сравнению с прошлым годом (заканчивается 20 марта)», — заявил бригадный генерал Шахрох Шахрам в телепрограмме.

Выступая по случаю Национального дня оборонной промышленности Ирана, генерал Шахрам также заявил, что у иранской электронной промышленности есть особая миссия противостоять кибератакам и кибервойнам.

Говоря о национальных достижениях в области оборонной промышленности, генерал отметил, что Иран самостоятельно производит электронное оборудование.

«Электронная промышленность является основой для всех оборонных систем в мире, поэтому её следует обновлять», — отметил иранский представитель.