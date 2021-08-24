Тегеран, 24 августа, 2021, 07:59 — ИА Регнум. 22 августа министр обороны Ирана бригадный генерал Амир Хатами заявил, что более 90 процентов оборонных потребностей страны удовлетворяются отечественными производителями. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Хатами выступил с речью по случаю дня национальной оборонной промышленности Ирана, подробно рассказав о своих четырехлетних достижениях на посту министра обороны.

Говоря о ракетном потенциале страны, министр отметил, что все иранские ракеты на сегодняшний день обладают способностью точно определять цели с возможностью уклоняться от оборонительных систем противника.

Он также охарактеризовал систему Bavar-373 как шедевр иранской оборонной промышленности, говоря об оборонительных достижениях Ирана.

Хатами также упомянул о достижениях Ирана в разработке и производстве истребителей «Ясин», а также различных типов беспилотных летательных аппаратов, отметив: «Сейчас мы, несомненно, являемся одной из ведущих мировых держав в области беспилотных летательных аппаратов».