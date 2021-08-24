Тегеран, 24 августа, 2021, 08:00 — ИА Регнум. 22 августа президент Ирана Ибрагим Раиси на встрече с министром иностранных дел Японии Тошимицу Мотеги подчеркнул необходимость немедленного освобождения иранских замороженных активов в стране, отметив, что любая задержка при освобождении активов неприемлема. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Высоко оценив гуманитарную помощь Ирану в борьбе с COVID-19, Раиси выразил надежду, что продолжение сотрудничества между двумя государствами в этой области поможет искоренить глобальное распространение коронавирусной инфекции.

Подчеркнув необходимость освобождения финансовых ресурсов Ирана в Японии, он отметил, что любая задержка с освобождением иранских замороженных активов в японских банках не является оправданным обстоятельством для Исламской Республикой.

В ответ на замечания министра иностранных дел Японии о необходимости и важности реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) как международного соглашения президент заявил, что именно США вышли из ядерной сделки с Ираном и расширили антииранские санкции.

Критикуя европейские государства за то, что они остаются равнодушными к санкциям США в нарушение соглашения, а также за несоблюдение обязательств по соглашению, он вновь подтвердил, что любая страна, которая не выполняет свои обязательства по СВПД, должна быть привлечена к ответственности.