Вашингтон, , 05:41 — REGNUM Санкции против начальника штаба вооруженных сил Эритреи генерала Филипоса Волдейоханнеса ввело министерство финансов США, 23 августа сообщил в пресс-службе ведомства.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Американские власти обвиняют его в причастности «к нарушениям прав человека в ходе конфликта в эфиопском штате Тыграй». Волдейоханнес включен черный список минфина, что предполагает заморозку активов в США и запрет для американских физлиц или компаний на деловые отношения с ним.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 августа заявил посол Эфиопии в РФ Алемайеху Тегену Аргау заявил, что эфиопское правительство надеется на пересмотр Вашингтоном своей политики в отношении этой страны и отмену санкций против Аддис-Абебы.

Читайте ранее в этом сюжете: Эфиопия надеется, что США отменят санкции в отношении страны