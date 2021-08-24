Вашингтон, 24 августа, 2021, 05:41 — ИА Регнум. Санкции против начальника штаба вооруженных сил Эритреи генерала Филипоса Волдейоханнеса ввело министерство финансов США, 23 августа сообщил в пресс-службе ведомства.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

Американские власти обвиняют его в причастности «к нарушениям прав человека в ходе конфликта в эфиопском штате Тыграй». Волдейоханнес включен черный список минфина, что предполагает заморозку активов в США и запрет для американских физлиц или компаний на деловые отношения с ним.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 августа заявил посол Эфиопии в РФ Алемайеху Тегену Аргау заявил, что эфиопское правительство надеется на пересмотр Вашингтоном своей политики в отношении этой страны и отмену санкций против Аддис-Абебы.