Тегеран, 24 августа, 2021, 08:01 — ИА Регнум. 22 августа посольство Японии в Тегеране объявило, что Иран и Япония подписали соглашение о таможенном сотрудничестве. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Посольство Японии сообщило в своем официальном аккаунте в Twitter, что соглашение было подписано ранее в иранской столице между послом Японии в Тегеране Икавой Кадзутоси и председателем Таможенной администрации Ирана (IRICA) Мехди Мирашрафи.

«Соглашение направлено на оказание административной поддержки таможенному сотрудничеству», — заявило японское посольство в своем твиттере.

Ранее министр иностранных дел Японии Тошимицу Мотеги прибыл в Тегеран для проведения двусторонних переговоров с официальными лицами Ирана. На данный момент глава МИД Японии встретился с иранским президентом Ибрагимом Раиси, министром иностранных дел Мохаммедом Джавадом Зарифом и секретарем Высшего совета национальной безопасности Али Шамхани.