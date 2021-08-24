Тегеран, , 08:22 — REGNUM 22 августа президент Ирана Ибрагим Раиси заявил о необходимости создания механизмов для расширения и облегчения ненефтяного экспорта и возврата доходов в национальную экономику. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Выступая на заседании Штаба по координации экономической деятельности, Раиси указал на валютные обязательства, вытекающие из экспорта, заявив, что барьеры на пути выполнения этих обязательств должны быть устранены.

Он также отметил, что препятствия на пути экспортной деятельности должны быть выявлены и устранены с целью стимулирования и расширения экспорта.

«Судебные иски должны быть приняты в качестве последнего средства для принуждения экспортеров к выполнению своих валютных обязательств», — подчеркнул Раиси, заявив, что приоритетом является максимально возможное использование механизмов ненасильственного принуждения.

Президент пояснил, что при разработке специальной системы для удовлетворения потребностей экспортеров в иностранной валюте их можно заставить выполнять обязательства без принятия юридических мер.