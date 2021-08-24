Москва, 24 августа, 2021, 05:36 — ИА Регнум. Во вторник, 24 августа, в Москве будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха +19…+21 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Лето в Москве

В ночь на 25 августа в Москве также сохранится переменная облачность, без осадков. Температура воздуха +7…+9 °C.

Ветер западный, северо-западный (ночью юго-восточный) 5−10 м/с. Атмосферное давление 752 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +17…+22 °C днём и +4…+9 °C ночью.

В среду, 25 августа, днём в столице ожидается +18…+20 °C, по области +16…+21 °C. Облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Ночью в регионе ожидается +9…+11 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, в течение как минимум пяти-шести ближайших дней в Центральном федеральном округе (ЦФО) сохранится летняя погода.