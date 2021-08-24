Якутск, 24 августа, 2021, 05:35 — ИА Регнум. Запланированное отключение газопровода высокого давления может привести к нехватки электричества в Якутии. Об этом говорится в прогнозе ЧС на неделю, опубликованном на сайте всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России, сообщает корреспондент ИА REGNUM 24 августа.

Электричество

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«В связи с планируемым отключением в Республике Саха (Якутия) газопровода высокого давления к Якутской ГРЭС специалисты допускают возникновение дефицита электрической энергии, который может привести к необходимости ограничения электроснабжения потребителей», — сообщили в институте.

По информации компании «Сахатранснефтегаза», ведётся интенсивная работа по замене газопроводов, в том числе на газопроводе высокого давления, через который питают ГРЭС Якутска.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 августа в Якутске произошла утечка газа на газопроводе высокого давления на улице 50 лет Октября. Этот газопровод ведёт к Якутской ГРЭС.