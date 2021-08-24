Канберра, 24 августа, 2021, 05:26 — ИА Регнум. Австралия вернула из Афганистана на территорию страны еще 650 своих граждан, заявил австралийский премьер-министр Скотт Моррисон в эфире телеканала Nine Network.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Австралия

По его словам, четыре самолета ВВС Австралии и один борт ВВС Новой Зеландии за ночь эвакуировали из Афганистана 650 человек. Моррисон отметил, что это крупнейшая операция по эвакуации граждан за всю историю страны.

Всего с 15 августа австралийские ВВС отправили обратно на родину около 1700 человек. Моррисон отметил, что ситуация в аэропорту афганской столицы Кабула остается напряженной, и каждый авиарейс может оказаться последним.