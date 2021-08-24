Нью-Йорк, США, 24 августа, 2021, 05:24 — ИА Регнум. В Нью-Йорке в результате стрельбы вблизи крупнейшего транспортного узла Пенн-стэйшн в центре Манхэттена ранение получил случайный прохожий. Об этом 23 августа сообщает пресс-служба департамента полиции мегаполиса.

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По предварительным данным, инцидент произошёл во время происходящей на станции ссоры двух незнакомых между собой мужчин. Один из них попросил второго поделиться с ним едой, а после отказа выхватил пистолет и открыл стрельбу. Одна из пуль попала в ногу направлявшегося на поезд в Нью-Джерси человека. Раненого доставили в больницу, его жизни ничего не угрожает.

Пенн-стэйшн располагается вблизи Таймс-сквера — до одной из главных туристических достопримечательностей Нью-Йорка от станции всего около десяти минут ходьбы.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате стрельбы в одном из баров американского Портленда погиб человек, получили ранения ещё пятеро.