Якутск, 24 августа, 2021, 05:10 — ИА Регнум. Специалисты МЧС, отправленные в Якутию для борьбы с лесными пожарами, возвращаются в свои регионы. Отправились в пункты постоянной дислокации группировки спасателей Тульского и Ногинского центров, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 24 августа в пресс-службе правительства Якутии.

Лесной пожар

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Лесопожарная обстановка в Якутии стабилизируется, считают в правительстве региона. Леса республики продолжают гореть в 43 местах, тушат — 19 пожаров. За сутки ликвидированы 12 возгораний, локализованы — 6, обнаружены — 5. Горячей точкой по лесным пожарам сегодня остаётся Усть-Майским район, где зафиксированы 12 возгораний, с ними борются с помощью авиации. Пожаров, угрожающих населённым пунктам, нет.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным ФГБУ «ЯУГМС», чрезвычайно высокий V класс пожарной опасности сохраняется в Амгинском, Усть-Майском, Алданском и Томпонском районах, IV класс — в Эвено-Бытантайском районе.