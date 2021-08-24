Нью-Йорк, США, 24 августа 2021, 05:02 — REGNUM Комиссия по ценным бумагам и биржам США выдвинула для китайских компаний, размещающих ценные бумаги на Нью-Йоркской фондовой бирже, дополнительные требования. Об этом со ссылкой на отправленные ряду таких компаний письма 23 августа сообщает агентство Reuters.
Новые требования касаются, прежде всего, обеспечения большей прозрачности для дочерних предприятий китайских компаний, размещённых в офшорных зонах. Также американского регулятора волнует, в какой степени вмешательство властей Китая может повлиять на полученные инвестиции. И насколько высока готовность компаний сотрудничать с регуляторами, несмотря на введённые Пекином ограничения на подобное сотрудничество.
Официального подтверждения введения новых требований со стороны американского регулятора пока не последовало.
Напомним, что ужесточение требований в отношении китайских компаний происходит на фоне ситуации с китайским гигантом в сфере заказа такси DiDi, который с 30 июня начал торги на Нью-Йоркской фондовой бирже.
Как сообщало ИА REGNUM, киберпространственная администрация Китая обратилась к интернет-магазинам мобильных приложений с просьбой убрать с их полок приложение для вызова такси DiDi Chuxing. Расследование китайского регулятора показало, что приложение нарушало соответствующие законы и правила при сборе информации и злоупотребляло пользовательскими данными.
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