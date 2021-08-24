Нью-Йорк, США, , 05:02 — REGNUM Комиссия по ценным бумагам и биржам США выдвинула для китайских компаний, размещающих ценные бумаги на Нью-Йоркской фондовой бирже, дополнительные требования. Об этом со ссылкой на отправленные ряду таких компаний письма 23 августа сообщает агентство Reuters.

Нью-Йоркская фондовая биржа (сс) Patrick Gruban

Новые требования касаются, прежде всего, обеспечения большей прозрачности для дочерних предприятий китайских компаний, размещённых в офшорных зонах. Также американского регулятора волнует, в какой степени вмешательство властей Китая может повлиять на полученные инвестиции. И насколько высока готовность компаний сотрудничать с регуляторами, несмотря на введённые Пекином ограничения на подобное сотрудничество.

Официального подтверждения введения новых требований со стороны американского регулятора пока не последовало.

Напомним, что ужесточение требований в отношении китайских компаний происходит на фоне ситуации с китайским гигантом в сфере заказа такси DiDi, который с 30 июня начал торги на Нью-Йоркской фондовой бирже.

Как сообщало ИА REGNUM, киберпространственная администрация Китая обратилась к интернет-магазинам мобильных приложений с просьбой убрать с их полок приложение для вызова такси DiDi Chuxing. Расследование китайского регулятора показало, что приложение нарушало соответствующие законы и правила при сборе информации и злоупотребляло пользовательскими данными.

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