Лондон, 24 августа, 2021, 04:55 — ИА Регнум. Не менее трех человек стали жертвами должной аварии в Великобритании, сообщает пресс-служба полиции графства Эссекс.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Сообщается, что ДТП произошло на трассе М25 на юго-востоке Англии — там столкнулся микроавтобус с легковым автомобилем. Три человека погибли на месте аварии, еще одного госпитализировали. Сейчас врачи борются за его жизнь. Отмечается, что полицейские арестовали водителей транспортных средств.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 августа в городе Галиче Костромской области столкнулись два легковых автомобиля. В результате ДТП пострадали двое молодых людей.