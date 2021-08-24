Благовещенск, 24 августа, 2021, 04:46 — ИА Регнум. В Амурской области за сутки увеличилось количество населённых пунктов, с которыми нет транспортного сообщения из-за подтопления дорог. Теперь таких сёл в Приамурье девять, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 24 августа в пресс-службе правительства региона.

Цитата с видео на сайте «Чита.ру» Ингода затопила дорогу к Сивяково и другим сёлам Читинского района

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Перекрыта водой дорога в сёла Автономовка и Верхнеборовая Серышевского района. Нет проезда к селу Александровка в Зейском районе, Высокое — в Михайловском, Сагибово, Новопокровка, Свободное, Касаткино и Журавлёвка — в Архаринском.

Помимо этого, после паводка призван аварийным мост в селе Светиловка в Белогорском районе, вода перелилась через проезжую часть в Мазановском районе, размыто дорожное полотно в Октябрьском районе. В Ромненском районе дороги затоплены в четырёх местах, но проезд по ним возможен на технике высокой проходимости.

Как сообщало ИА REGNUM, возобновление проезда по наиболее пострадавшим от подтопления дорогам Приамурья обойдётся в 720 млн. рублей.