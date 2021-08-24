Хабаровск, 24 августа, 2021, 04:31 — ИА Регнум. Амурский тигр, напавший на жителя села Маяк в Хабаровском крае, был застрелен представителями правоохранительных органов. Тело редкого хищника передали на экспертизу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 24 августа в центре «Амурский тигр».

Programmes.putin.kremlin.ru Амурский тигр

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Сотрудники центра, регионального министерства природных ресурсов и МВД нашли тело человека в лесу, тигр находился возле него. Был открыт огонь на поражение.

Как сообщало ИА REGNUM, ЧП произошло на лесозаготовках возле села Арсентьево в Нанайском районе Хабаровского края. Погибший мужчина ночью вышел из вагончика по нужде и столкнулся с амурским тигром.