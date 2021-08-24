Благовещенск, 24 августа, 2021, 04:15 — ИА Регнум. Насыпь на участке федеральной автодороги «Амур» повреждена из-за обильных дождей. Проезд по участку дороги закрыт, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 24 августа в пресс-службе ФКУ ДСД «Дальний Восток».

Yarnews.net Размытая дорога

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Паводковыми водами подмыта насыпь дороги возле посёлка Сиваки. О возможности объезда повреждённого участка не сообщается. О том, что трасса перекрыта, водителей предупреждают дорожные знаки. Идёт работа по восстановлению проезда.

Как сообщало ИА REGNUM, этот участок дороги уже размывало 1 августа, он был восстановлен.