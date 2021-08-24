Южно-Сахалинск, 24 августа, 2021, 04:11 — ИА Регнум. Шесть землетрясений произошло в акватории Тихого океана возле Курильских островов и в Сахалинской области, сообщает пресс-служба областного филиала Единой геофизической службы РАН.

Zeml.info Землетрясение

Сообщается, что магнитуда сейсмособытий составляла от 2,7 до 4,6. При этом два землетрясения произошли на Сахалине, еще четыре — рядом с северной группой Курил. При этом жители островного региона не ощутили подземных толчков. Обращений в дежурные службы от граждан также не поступало. Отмечается, что землетрясения не были способны вызвать цунами.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 августа землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Японии. Очаг сейсмособытия находился в 160 километрах от города Хасаки на глубине десяти километров. Пострадавших не было.