Вашингтон, 24 августа, 2021, 04:08 — ИА Регнум. Пять месяцев тюрьмы в США получил лидер ультраправого движения Proud Boys («Гордые парни») Энрике Таррио. Об этом 23 августа сообщило издание The Washington Post со ссылкой на Верховный суд американского округа Колумбия.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Он осужден за участие в сжигании плаката Black Lives Matter, который был украден из объединенной методистской церкви Эсбери, а также за хранение магазинов для патронов.

Таррио извинился за свои действия, назвав их «большой ошибкой». В течение двух недель он обязан явиться в тюрьму для отбывания срока заключения.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 августа активисты из организации Proud Boys совершили «вооруженное нападение» на сторонников ультралевого движения «Антифа».