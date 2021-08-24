Вашингтон, 24 августа, 2021, 03:56 — ИА Регнум. Американская компания Facebook начала тестирование в своей социальной сети функции, позволяющей пользователям совершать голосовые и видеозвонки через основное приложение. Об этом 23 августа сообщает агентство Bloomberg.

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По его информации, некоторые пользователи Facebook из США уже с 23 августа смогут опробовать новую функцию социальной сети, уменьшающую необходимость переключаться на отдельное приложение Messenger. Будет ли в ближайшее время такая возможность доступна для жителей других стран, не уточняется.

Как сообщало ИА REGNUM, компания Facebook добавила функцию сквозного шифрования голосовых и видеозвонков через приложение Messenger.