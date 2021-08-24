В Нижегородской области и Мордовии из-за лесных пожаров введён режим ЧС
Саранск, 24 августа, 2021, 03:38 — ИА Регнум. Правительственная комиссия ввела режим межрегиональной чрезвычайной ситуации в Нижегородской области и Мордовии в связи с лесными пожарами в Мордовском государственном природном заповеднике «Заповедная Мордовия». Об этом 24 августа сообщили в пресс-службе МЧС России.
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«Принято решение о введении в лесах Республики Мордовии и Нижегородской области режима межрегиональной чрезвычайной ситуации с федеральным уровнем реагирования», — говорится в сообщении.
Заседание рабочей группы правительственной комиссии из-за пожаров на границе Мордовии и Нижегородской области прошло 23 августа. В нём приняли участие заместители главы МЧС России Виктор Яцуценко и Андрей Гурович, глава Минприроды РФ Александр Козлов, руководители и представители других ведомств.
Сейчас в «Заповедной Мордовии» действуют два очага пожаров: в северо-западной части площадь горения составляет 10 га, в северо-восточной — 120 га. В МЧС России добавили, что 24 августа для тушения пожаров дополнительно задействуют два вертолёта и самолет Бе-200ЧС.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что пожар в заповеднике имени Петра Смидовича ликвидируют с 3 августа. Накануне в двух районах Мордовии — Ельниковском и Темниковском — был введён режим чрезвычайной ситуации.