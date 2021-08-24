Махачкала, 24 августа, 2021, 03:31 — ИА Регнум. Около 4,5 тыс. жителей Дагестана оказались без газоснабжения в результате схода селевого потока, сообщает пресс-служба республиканского управления МЧС России.

Иван Шилов ИА REGNUM Газопровод

«В результате выпадения обильных ливневых дождей в Левашинском районе Республики Дагестан селевым потоком снесены опоры межпоселкового газопровода высокого давления второй категории», — рассказали в ведомстве.

Уточняется, что без газоснабжения оказались 950 домохозяйств, в которых проживают 4650 человек. Отмечается, что перебои со снабжением бытовым газом затронули населенные пункты Арши, Буртани, Куппа и Телягу. Ремонтные работы на поврежденном участке газопровода начнутся утром 24 августа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее селевой поток в Левашинском районе Дагестана унес двух людей, находившихся в автомобиле. О судьбе пропавших людей сведений не поступало.