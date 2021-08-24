Москва, 24 августа, 2021, 03:35 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы 7 сентября 2021 года решит судьбу «Руна-Банка», оставшегося без лицензии в конце июля 2021 года. Иск о принудительной ликвидации юрлица был подан регулятором, передаёт ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центробанк

Исковое заявление от Центробанка России было подано в суд 12 августа 2021 года, а позднее дело принял судья Фролов. В иске речь идёт о принудительной ликвидации и назначении ликвидатором госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов».

Истцу поручено «документально обосновать доводы по иску и дать им правовое обоснование, подлинные документы в обоснование заявленных требований представить на обозрение суда, заверенные копии в дело».

Напомним, банк лишился лицензии 23 июля 2021 года, будучи по размеру активов на 308-м месте в РФ. Среди причин отзыва лицензии называлась убыточность банка в последние два года и корпоративный конфликт. Помимо этого, вменялось ему и нарушение банковского законодательства.

Сам банк создан в 1995 году. 36,5% акций АО было у Марины Беляевой.