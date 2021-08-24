Москва, , 03:17 — REGNUM Локдауны, вакцинация и цифровизация — это не про спасение человека, это про уничтожение в нем человечности, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в свой авторской передаче «Смысл игры» на YouTube-канале «Суть времени».

Франсиско Рибальта. Грешная душа. 1610

«Люди, обладающие тем, что, увы, теперь мне приходится назвать, может быть впервые остаточной или реликтовой человечностью, все еще не хотят осознать в полной мере того, что их не спасают на определенный, пусть и не нравящийся им манер от болезней, экологических бедствий, терроризма и всего прочего, и что их не приобщают к каким-то новым благам технологического прогресса, у них изымают эту самую уже остаточную, реликтовую человечность», — заявил Кургинян.

Завершится же этот процесс, отмечает эксперт, изыманием всей и всяческой человечности в человечестве в целом. Поэтому это называется не иначе, как атакой на человечность. Все это коронавирусное безумие с вакцинаторством и локдаунами — это не про деньги, а про человеческую душу, добавил он, и это не может понять человечество, за чьей душой пришли. Конечно, на этом некие силы $10−15 трлн, но это будет направлено на усиление возможностей по изъятию души.

«Это по душу пришли. А те, кто не верит в нее, давайте назовем человечностью. Каждый день я это вижу. В каждом следующем поколении это происходит все более и более радикально. И никто не хочет признать, что это — точка сборки, это тот общий фокус, описание которого, понимание которого позволит иначе взглянуть на все происходящие процессы», — добавил Кургинян.

По завершению этого процесса трансформации мира люди должны будут стать постлюдьми. То есть существами, лишенными любого сострадания, эмпатии, человеческого эмоционального отклика, морали, совести и так далее.