Москва, 24 августа 2021, 03:17 — REGNUM Локдауны, вакцинация и цифровизация — это не про спасение человека, это про уничтожение в нем человечности, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в свой авторской передаче «Смысл игры» на YouTube-канале «Суть времени».

Франсиско Рибальта. Грешная душа. 1610
Франсиско Рибальта. Грешная душа. 1610
«Люди, обладающие тем, что, увы, теперь мне приходится назвать, может быть впервые остаточной или реликтовой человечностью, все еще не хотят осознать в полной мере того, что их не спасают на определенный, пусть и не нравящийся им манер от болезней, экологических бедствий, терроризма и всего прочего, и что их не приобщают к каким-то новым благам технологического прогресса, у них изымают эту самую уже остаточную, реликтовую человечность», — заявил Кургинян.

Завершится же этот процесс, отмечает эксперт, изыманием всей и всяческой человечности в человечестве в целом. Поэтому это называется не иначе, как атакой на человечность. Все это коронавирусное безумие с вакцинаторством и локдаунами — это не про деньги, а про человеческую душу, добавил он, и это не может понять человечество, за чьей душой пришли. Конечно, на этом некие силы $10−15 трлн, но это будет направлено на усиление возможностей по изъятию души.

«Это по душу пришли. А те, кто не верит в нее, давайте назовем человечностью. Каждый день я это вижу. В каждом следующем поколении это происходит все более и более радикально. И никто не хочет признать, что это — точка сборки, это тот общий фокус, описание которого, понимание которого позволит иначе взглянуть на все происходящие процессы», — добавил Кургинян.

По завершению этого процесса трансформации мира люди должны будут стать постлюдьми. То есть существами, лишенными любого сострадания, эмпатии, человеческого эмоционального отклика, морали, совести и так далее.