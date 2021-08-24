«Не за бабками пришли, а за душой» — Кургинян о сути коронавирусной истерии
Москва, 24 августа, 2021, 03:17 — ИА Регнум. Локдауны, вакцинация и цифровизация — это не про спасение человека, это про уничтожение в нем человечности, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в свой авторской передаче «Смысл игры» на YouTube-канале «Суть времени».
Завершится же этот процесс, отмечает эксперт, изыманием всей и всяческой человечности в человечестве в целом. Поэтому это называется не иначе, как атакой на человечность. Все это коронавирусное безумие с вакцинаторством и локдаунами — это не про деньги, а про человеческую душу, добавил он, и это не может понять человечество, за чьей душой пришли. Конечно, на этом некие силы $10−15 трлн, но это будет направлено на усиление возможностей по изъятию души.
По завершению этого процесса трансформации мира люди должны будут стать постлюдьми. То есть существами, лишенными любого сострадания, эмпатии, человеческого эмоционального отклика, морали, совести и так далее.