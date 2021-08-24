Москва, 24 августа, 2021, 03:19 — ИА Регнум. В арбитраж Москвы поступил финансовый иск, ответчиком по которому выступает Минобороны РФ. Краснодарская компания требует привлечь министерство к субсидиарной ответственности по обязательствам компании, учредителем которой то выступало. Иск из-за недочётов до 10 сентября 2021 года оставлен без движения, передаёт ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство обороны

Исковое заявление от ООО «Дельта» было подано ещё в начале августа 2021 года. Истцом заявлена сумма 11 877 343,2 рубля. В деле речь идёт «о привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам АО «Славянка».

Упомянутое в иске акционерное общество прекратило деятельность «в связи с его ликвидацией на основании определения арбитражного суда о завершении конкурсного производства» в феврале 2021 года. Учредителем компании из сферы недвижимости числилось Минобороны РФ.

Ранее в рамках дела о банкротстве «Славянки» к субсидиарной ответственности уже пытались привлечь управляющую компанию АО «Оборонстрой» и Минобороны РФ, но безуспешно.

За время конкурсного производства в конкурсную массу АО поступило 3 535 513 605 рублей 91 копейка.