Чита, 24 августа, 2021, 03:13 — ИА Регнум. В Чите власти на время прокурорской проверки закрыли детский сад №68 после того, как у 16 посещающих его малышей было выявлено пищевое расстройство. Об этом 24 августа сообщает пресс-служба администрации города.

Gradkostroma.ru Детский сад

пресс-служба администрации Читы «Деятельность учреждения приостановлена на время расследования. Комитет образования города Читы находится в тесном контакте с органами Роспотребнадзора и Центра гигиены с целью установления всех обстоятельств произошедшего».

Ранее стало известно, что 23 августа у 16 детей появились боли в животе, в связи с чем родители обратились за медицинской помощью. После осмотра врачами все малыши были отправлены на лечение домой. Их состояние оценивается, как удовлетворительное.

В проведении прокурорской проверки задействованы Роспотребнадзор, Центр гигиены и эпидемиологии, городской комитет образования.

Как сообщало ИА REGNUM, во Львовской области Украины госпитализированы 17 детей, отравившихся пищей в спортивно-оздоровительном комплексе Layar Palace.